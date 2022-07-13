公營房屋未納最低呎數限制　約350居屋單位不足280呎

近年「納米樓」問題引來社會關注港人生活質素問題。雖然政府於今年年初起，在住宅用地的賣地條款中加入最低單位實用面積要求，惟政府旗下的公營房屋卻「寬己嚴人」未有跟隨此要求。據最新立法會文件顯示，在未來4個財政年度，預計將會提供約350個不足280平方呎的居屋單位。

房屋局表示，根據今年3月的預測，在2022/23至2025/26年4個財政年度，房屋委員會的居屋單位總落成量為約2.45萬個單位，其中有350個為供1至2人居住的細單位，雖然單位仍在興建中，故最終實用面積仍未確定，但預計上述單位的實用面積會低於280平方呎。而在此350個單位中，包括有320個單位為在「居屋2022」發售的啟欣苑，以及30個位於同區、另一較後期落成的項目而實用面積相若的單位。

政府早前在住宅用地的賣地條款中加入最低單位實用面積要求，單位需附合最少26平方米，即約280平方呎的要求，而該要求並會推展至所有政府賣地項目、鐵路物業發展項目、市區重建局項目，以及由私人發展商進行的發展和重建項目。然而，該要求仍未適用於資助出售房屋項目。