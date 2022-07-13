《小型無人機令》6月起生效　首月逾萬人註冊遙控駕駛員

港府為航拍機而設立的規管框架，《小型無人機令》上月1日起生效，並設有6個月寬限期。運輸及物流局今(13日)表示，截至上月底，已有超過1萬名人士註冊成為遙控駕駛員。

當局指，相關法例的實施，有助追查小型無人機機主和遙控駕駛員，從而協助個人資料私隱條例的執法工作。就操作小型無人機可能引致的私隱問題，私隱專員公署會負責監察相關條文的實施和遵行情況。私隱專員公署的《閉路電視監察及使用航拍機指引》，從保障個人資料私隱的角度，就如何適當使用航拍機提供指引及建議。另外，有關私隱意識的資料，包括《個人資料(私隱)條例》的條文及遙控駕駛員安全及妥善操作無人機的責任，已納入遙控駕駛員在註冊過程中必須閱覽的資訊。

另外，《小型無人機令》下，規定乙類操作，即涉及超過7公斤小型無人機等，相關遙控駕駛員須持有「進階等級」。當局指，民航處去年年底已推出小型無人機「進階訓練機構計劃」，遙控駕駛員可參與進階訓練課程和考核，以獲取「進階等級」。截至上月底，計劃下已開辦32個進階訓練課程，培訓超過610名學員。