植根香港84年華潤長足發展　業務涵蓋6大領域　職員逾37萬

1938年，華潤的前身「聯和行」成立在維港灣畔。84年，華潤一直植根香港，任何時候都與香港攜手並進。如今，華潤發展成為業務涵蓋大消費、綜合能源、城市建設運營、大健康、產業金融、科技及新興產業6大領域，下設25個業務單元，兩家直屬機構，實體企業近2,000家，在職員工37.1萬人，位列2021年《財富》世界五百強第69位。所屬企業中有8家在港上市，其中華潤置地、華潤啤酒位列香港恒生指數成分股。

華潤植根香港取得了長足發展，也不斷用自己的實際行動回饋香港社會，與香港一同成長。從1962年開始，華潤五豐承擔的供應港澳鮮活冷凍商品的「三趟快車」，保障香港市場供應，數十年來如一日。70年代，受全球危機影響，香港發生油荒和糧荒，華潤將國產石油和大米輸入香港，有效地解決了香港的油荒和糧荒。2002年，在香港經濟不景氣、就業困難之際，華潤推出「華潤帶你闖內地」，招聘香港的大學生加入華潤；而後開展「華潤助你上北大清華」活動資助了香港優秀學子赴內地求學深造，促進兩地青年交流。2007年，華潤在香港嶺南大學設立了「華潤獎學金」，用於資助內地偏遠地區學生到嶺大修讀，為內地和香港培養更多的人才。華潤在發展自身業務的同時，也從各方面體現對香港的承擔。

華潤集團目前在港業務主要包括零售、倉儲物流、食品供應、物業管理、地產、建材和醫藥等基礎民生產業，其中對港活豬、活牛和活羊供應位居行業第一，冷倉和咖啡位居行業第二，超市位居行業第三，為50萬基層市民提供社區服務，對保障香港市場供應起着重要作用。目前集團在港資產規模接近1,000億港元，在港員工人數約1.2萬人。

華潤集團是總部在香港的多元化企業，集團運營管控中心在香港，華潤的實業發展離不開具國際水準的金融服務業和專業服務業支持。香港是發達的市場經濟，華潤借鑑香港都市綜合體運營、生鮮超市、便利店和專業店的經營模式，通過學習消化、吸收轉化，在內地應用推廣的。今年3月最新出爐的《全球金融中心指數》，香港排名全球第三位，發達的金融服務業使華潤籌融資能力不斷增強，推動了華潤業務的壯大。華潤目前陸續有8家公司在香港上市，其中華潤置地、華潤啤酒位列恒生指數成分股。通過上市從資本市場累計融資近1,400億港元，債權融資規模約1,460億港元，這些籌措的資金幫助華潤不斷發展。

香港的傳統優勢在金融、貿易、航運、法律及解決爭議仲裁服務，隨着國家發展進入新階段，香港有更多領域可以發揮所長。華潤作為植根香港的企業，專門制訂了香港業務發展規劃，以華潤創業為發展香港業務和拓展海外業務的主力軍。2021年以來，先後與香港中文大學、香港城市大學、香港浸會大學、香港科學園等多家高校及機構形成戰略合作或成立投資平台，希望借助華潤的多元化產業優勢和大學、專業機構的科研創新能力，以科學技術從實驗室到商業化的可轉化項目為重點，加速項目的產品化、商業化及規模化，充分發揮雙方的產業資源和科研網絡，共同孵化和投資香港科創企業，建立覆蓋「產學研」的創新生態圈。同時，華創將着力打造新產業投資孵化平台，通過統籌協調「學、研、產、用」各方資源，實現海外優秀科研成果轉化，與市場實現無縫對接，積極助力香港打造國際創新科技中心。此外，持續擴大在港倉儲規模，先後完成收購屯門和粉嶺物流項目，近期又與嘉里建設簽署買賣協定，完成收購沙田和柴灣兩個貨倉。華潤物業陸續通過收購項目。物業服務延伸到香港住宅、寫字樓、商場、停車場、維修、清潔、保安、租務等等各環節，有助於大幅提升集團在港物管業務規模和影響力，加快布局香港現代服務業，拉動香港就業。

下一步，華潤將持續在擴大重點民生業務的經營規模、提高服務品質的基礎上，積極參與香港科創和新興產業的發展，成為維護香港繁榮穩定的中堅力量，為「一國兩制」行穩致遠作出應有貢獻。一方面，華潤將繼續布局重點民生領域。做優做大做強倉儲物流、物業管理、農副食品等基礎民生業務的行業地位。積極關注和參與重大投資併購項目、特區政府大型民生發展項目、公共事業和能源服務項目，尋求與本地龍頭企業開展合作，以及優質資源和市場需求在香港和內地間的雙向對接。另一方面，積極參與新興領域。結合香港科研、人才優勢與集團產業特色，大力探索布局科創領域。加強與香港各高校、科學園等機構的合作，搭建產學研用一體化落地平台。探索設立香港科技產業投融資平台和高端科技研發中心。

過去25年，我們攜手走過。未來，華潤還繼續與香港一起踏上新征程，繼續書寫香江不朽名句。