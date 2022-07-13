首5月陸路跨境貨運量按年跌51%　港府指日均車流量已回升

本地第5波疫情重挫中港跨境運輸，運輸及物流局今(13日)回覆議員提問時表示，今年首5個月合計，平均整體陸路跨境貨運量較去年同期跌51%，同期內空運及水運貨量亦分別跌7.9%及6.4%。當局又指，今年2月28日至6月30日期間，各陸路口岸已阻截1,212確診或檢測結果不確定的跨境司機進入內地。

當局指，今年3月中起，內地當局因防疫需要，所實施的口岸全接駁安排對內地供港物資構成影響，該月香港貨物貿易總額按年下跌7.4%，減少約624億港元，當中陸運貨值按年跌49.4%，減少約1,847億港元。隨着相關配額逐步放寬，今年5月本港貨物貿易總額與去年持平，陸運貨值跌幅亦收窄至按年少25.3%，即減少約889億港元。

不過，局方指近月的跨境貨車流量，已逐漸回升至今年2月第5波疫情剛爆發時，每日平均接近9,000車次的水平。兩地部門會繼續商討，希望能逐步容許香港跨境貨車司機直接駛到作業點貨，以提高陸路跨境運輸的貨量和效率。