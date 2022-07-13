餐飲集團高層被勒索案　女被告稱從沒想問事主要錢

餐飲集團高層稱被婚外情人勒索50萬港元之案件今（13日）在區域法院續審，續由被告黃莎莎作供。她稱男事主在電話中提分手及稱給她「分手費」，並罵她「臭X」。她指事主其後在WhatsApp提起相片，「係想屈我」。她又指她被捕當日，是男事主約她見面，她很想念對方，一心想與對方見面聊天，沒想到「約我出嚟見面，係搵人裝我」。

被告黃莎莎（32歲）被控於去年9月10日至10月6日以恫嚇方式，意圖使其獲益或使另一人遭受損失，不當地要求男子X交出50萬港元。被告今供稱，她在第2次與事主X性交後，回家後在手袋中發現5,000港元，她問X後得悉是X給她，惟她從未指出要錢這種要求。被告續表示，去年9月10日晚上10時許，她致電給X想跟X聊天，但X卻罵她和想分手。她指X問她想要多少錢，說會給她「分手費」。說到此處被告漸變激動，在庭上抽泣指遭X罵是「臭X」，並邊器邊說過去從沒跟X吵架，對被X罵「我真係接受唔到！」，更在庭上情緒激動稱「依家唔係你飛我，係我飛你呀！」。另外被告又提到，公司在去年9月7日突然改她合約、減薪減假，她雖不想離職，但為了保留面子而憤然離職

辯方律師在庭上向被告展示她和X的WhatsApp對話，顯示X在去年9月22日曾要求被告展示相片，稱有相片就付錢。被告解釋她從來不是要錢，她只是想和X解決感情問題，但她現在知道X的目的「係想屈我！」，指X是「大話精、欺騙精」。被告稱她「係真心真意愛佢（X）」，是X誣衊她用相片勒索。被告續指，她發很多訊息給X，不過是想X解釋清楚，又指自己當時情緒亦不受控制。到去年10月6日，X約她見面。她表示當時很開心，卻沒想到遭會被拘捕。被告哭稱「我無害人……佢問我幾多錢……我唔係要呢啲！」。她強調沒有想過勒索X，並稱「我發誓呀！係佢逼到我好似癲咁…」。被告又稱拍攝2人生活照，只是想留下回憶。她提到錢和相片，只是想引起X注意，從不曾想讓X名譽受損。

案件編號：DCCC 1146/2021