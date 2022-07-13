中大成功研發「摺紙」軟體機械人　或有助治療胃潰瘍

摺紙技術都可以用於腸道手術。香港中文大學工程學院領導的研究團隊今日(13日)公布，最新成功研發小型「摺紙」軟體機械人，嶄新的軟體機械人組裝技術利用膠片及磁性顆粒，通過簡單黏貼及裁剪，可以製作靈活變形及擁有不同功能的小型摺紙式軟體機械人結構，日後可配合其他感測元件模組，執行環境感測及醫療等任務。

機械與自動化工程學系教授張立的研究團隊，參考紋身貼紙將膠片上圖案轉印到皮膚的概念，組裝磁石顆粒圖案，完成編制軟體機械人。在磁化作用下平面的軟體機械人可以如摺紙般轉換成不同立體結構，透過調整磁場讓軟體機械人做出摺疊抓取或其他連續性動作。研究團隊亦成功將不同功能的傳感元件無縫合成到小型軟體機械人身上，進行溫度、紫外光、酸鹼值、導電、吸油等感應工作，可用於電路修復及治療胃潰瘍。小型軟體機械人可在人體內凹凸不平的胃壁內移動到潰瘍位置，模擬在胃部貼上膠布的動作，若日後能配合藥物使用，或可治療胃部受損情況。

張立指未來研究方向是將軟體機械人設計的更小，因為除了胃部是人體中一個較大的器官，仍然有其他腸道如十二指腸等，所以需要研發得更小以進入人體完成醫療任務。張亦指，未來亦需要研究磁性物料對於人體的安全性及對其他植入式醫療器材的影響，配合機械人及醫療影像等做更多臨床測試。