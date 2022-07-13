入境處破歷來最大宗假結婚集團　威逼利誘港青參與涉逾千萬元

入境處執法不停步，早前更搗破歷來最大宗假結婚集團，牽涉逾百宗假結婚個案，其中集團的男主腦及女骨幹成員，兩人今早(13日)在區域法院串謀詐騙等罪罪成，被判監33個月。助理首席入境事務主任(調查)容嘉蔚表示，入境處就上述案件至今共拘捕164名香港及內地居民，調查顯示，該假結婚集團過往安排150宗假結婚，涉案金額逾1,000萬港元，集團會以金錢利誘年輕人假結婚，聲稱至少可獲3萬至20萬港元報酬，惟當年輕人「落疊」後，不法分子就威逼他們要繼續進行不法勾當，而「說好的」報酬卻未有兌現。

容嘉蔚表示，入境處專責調查組早前留意到有中介人在報章、即時通訊軟件及交友程式，利誘香港居民與內地居民假結婚，入境處作出多方面搜證，包括翻查大量銀行交易紀錄，成功鎖定今日被判刑的2人罪證，經分析大量出入境紀錄，揭發逾百宗假結婚個案，成功瓦解1個涉案最多的假結婚集團，檢獲手機、數簿及假結婚文件等證物。入境處至今拘捕164人，包括126名本地居民及38名內地居民，分別為85男79女(20至65歲)。

他指出，每名參與的內地居民需繳交8萬至10萬人民幣服務費；而參與的香港居民不少為年輕人，6成人的年紀介乎19至35歲，包括護士及大學生等，集團以3萬至20萬港元吸引年輕人參與，聲稱過程安全，每次成功協助內地居民申請探親簽署來港可額外得1,000至3,000港元，協助內地居民成功獲單程證額外可得2萬至8萬港元。參與的港人因一時財困及貪念，以為搵快錢，其實是走上不歸路，除要面對刑責外，因與假配偶失去聯絡，難以在短時間離婚，與真伴侶結婚計劃只好擱置。而中介在安排結婚手續後便消失，故參與港人最後僅獲數百至數千港元報酬。