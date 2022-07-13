疫下停課誘因多　逾40%學生DSE中文肥佬　留港人數跌14%

香港中學文憑試(DSE)放榜在即，有組織今日(13日)公布今屆DSE考生對未來升學、選科及未來就業取向的訪問結果，發現整體受訪學生成績有明顯下降，有超過40%人中文不合格，英文可更有逾半人「肥佬」，成因或與新冠肺炎疫情有關，受停課及面授課時數減少影響，學生在家學習誘因多而影響成績。另外，受訪考生中雖然有70%人選擇留港就業，但人數卻較2019年減少14%，反映人才流失嚴重。組織建議政府推廣獎學金及助學金計劃鼓勵成績一般的學生，尤其是教育或醫療等人才流失嚴重的重點學科，鼓勵學生留港。

優才資源中心於去年11月至本年1月期間，訪問了4,387名來自57間學校的應屆文憑試考生。調查顯示，考生成績有顯著下降，較去年表現差，有逾40%受訪中五生的中文科不合格，較去年同期上升近5.9%；英文科更有逾一半學生不合格，估計是因疫情下學生課時減少及停課，且線下學習誘惑較多，需要考生更加自律，故成績出現下降。

本年選擇留港就業的考生與去年相若為70%，惟較2019年下跌14%；而選擇到歐美澳工作的考生則維持14%，當中以Band 1學生居多；另有9%考生希望到亞洲其他地區工作；至於計劃內地升學的學生微升1%。調查反映不少學生選擇離港升學及就業。至於就業取向方面，教育及醫療服務依然最受歡迎，有27.3%及24.3%考生希望從事相關職業。而心理學再度成為最受考生歡迎的科目，其次是護理學；相反，法律則連續3年成為學生最不受歡迎學科。大部分考生的選擇專業的首要條件為興趣，其次則是薪水及福利。