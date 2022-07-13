持英國國旗快閃2港鐵站集結　「王婆婆」認罪囚32周

人稱「王婆婆」的示威常客王鳳瑤，被控於2019年8月11日先後在港鐵鰂魚涌站和太古站參與非法集結。她早前否認控罪，並爭議控方所有的案情，案件原定今日（13日）在東區裁判法院審訊。但今天她在控方證人開始作供期間突然要求重新答辯，承認2項非法集結罪，之後決定不作求情。主任裁判官嚴舜儀判刑時指王有計劃參與非法集結，考慮集結規模及對社會造成影響，以監禁40星期為量刑起點，在審訊期間認罪獲20%刑期扣減，因此判2罪各監禁32星期，但同期執行。

66歲的被告王鳳瑤，被控於2019年8月11日，先後在鰂魚涌港鐵站A出口內的出入閘口，及在西灣河康山道近太古站C出口，與另一些人參與非法集結。裁判官判刑時指從被告當時衣着及裝束，可見她明顯是有計劃參與非法集結。被告雖稱因此案遭「大陸國安」扣查，但因沒有資料顯示她因此案而在其他地方被起訴，因此不能成為刑期扣減的因素。退庭後，被告於犯人欄內大叫「多謝大奶奶不殺之恩」。

被告今日承認的案情指，案發當日晚上有數百名示威者演化成「快閃黨」，經港鐵列車游走至不同地區製造混亂。約晚上10時，被告與約100名示威者在港鐵鰂魚涌站A出口集結。示威者拆除港鐵站內的圍欄及利用圍欄和雨傘設置路障，當中有人使用鐵枝或雨傘敲打硬物以製造巨大聲響，有人拿起消防喉向警方方向射水，及他們高叫具威嚇性及挑撥性的言詞，並以雷射筆照射警務人員。期間被告頭戴黃色頭盔、白色防毒面具及拿着1個上有「黑警」字樣的袋及1個藍黃色袋，站在示威者身後，揮動1面英國國旗，此外她亦不停謾罵警方，鼓勵及推動該非法集結。隨後警方又接獲投訴，發現約100名示威者乘港鐵至太古站C出口處參與非法集結。港鐵太古站及康怡廣場的閉路電拍攝到被告高舉英國國旗步出C出口，並且在康山道西行線匯合示威者，佔領車道。

案件編號：ESCC 99/2022