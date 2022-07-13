政Whats噏：立會餐廳歎下午茶　林健鋒食三文治唔知價？

今個月底，經營立法會大樓餐廳逾10年嘅營運商將不再續約。幾位經民聯議員趁住臨別秋波，今日(13日)相約到餐廳歎下午茶，品嘗佢哋最鍾意嘅食物，餐枱上不但有「林健鋒三文治」，佢哋仲提到「下午茶召集人」喎！到底係邊個呢？

所謂「下午茶召集人」，原來係前議員張華峰(肥老闆)。議員林健鋒(Jeffrey)指過去每逢下午茶時間，肥老闆就會召集黨友，嗌定晒唔同嘢食喺枱面，等大家一邊食一邊腦震盪。雖然肥老闆今日因事缺席，但Jeffrey話對飲食有要求嘅肥老闆，曾向餐廳「反映意見」，將薄切豬扒變做厚切豬扒，而佢當日嘅「成功爭取」，今日大家仍津津樂道。

至於「林健鋒三文治」又係乜東東呢？其實係Jeffrey最喜歡食嘅「鮮牛蛋三治烘底」。之不過，由於鮮牛肉食材較貴，故餐單上並無列出，但到底賣幾多錢一客？Jeffrey笑言，直到依家都唔知價錢咁話。議員盧偉國，就話自己點得最多嘅係「B餐」，其組合係沙嗲牛肉麵加餐肉煎蛋，但麵包要改「占多」，而飲得最多嘅係「茶走少甜」。「新丁」陳祖恒加入立法會約半年時間，佢喺呢間餐廳最常食嘅，都係沙嗲牛肉麵。