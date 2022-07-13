指引推行15年　市民指香港不算健康城市　議員轟政府工作失敗

城市生活忙碌，都市人為生計奔波，生心理壓力處於極限。議員謝偉銓今日（13日）提出「加快實踐，健康城市」目標的議案。他指香港健康城市計劃早年已制定，而衞生署在2007年亦推行相關指引，質疑15年期間，相關計劃有否執行，以及都市人的精神壓力有否改善，他更指自己曾做一個健康城市民調，逾7成6受訪者表示香港不算健康城市，反映政府工作失敗。

謝偉銓續稱，在實踐「健康城市」目標上，政府應在醫、食、住、行各方面作出配合，例如在城市建設方面，要積極推動健康建築設計、促進舊樓維修及舊區更新、增加綠化及公共空間、完善交通規劃、鼓勵綠色低碳運輸，以及提供多元化的康體、護理及醫療設施。勞工界議員郭偉强指在生活平衡的前提上，立法規管標準工時是不可或缺，因工時長連帶影響家庭及社交關係。他亦指商界會就相關議題「撲出嚟」，稱會加重經營成本等理由而反對。不過他強調近日商界有新思維，將上班日數改為4日半，值得社會倣效。

在鼓勵市民多做運動方面，議員陸瀚民稱疫情前本港逾有300場跑步賽事，但因疫情限制人數，令1日賽程變2日，增加活動開支成本。陸又指中型賽事需要多個部門協調，疫情下更要衞生署首肯，對社企搞手而言 是大工程，建議文化體育及旅遊局日後多協助至於政府要想辦法去激活跑步市場，讓市民重新投入運動，去建設健康城市。另一議員陳健波亦建議文化體育及旅遊局制定長遠政策，包括培養精英運動員、推動不同年齡層的市民做運動，尤其是現時學生「寧願打機都唔做運動，長遠必定身心受損」。