調查顯示兩成學生壓力超標　議員倡學校訂立1對1情緒支援

宏恩基督教學院及晉峰青年商會合作，在疫情期間以問卷訪問1,501名年齡介乎9至18歲的學生，發現約兩成學生壓力超標，當中逾1成半現抑鬱及焦慮傾向，主要源於疫下學童大多在家上課，和家長摩擦的機會增加，以及大眾缺乏對兒童抑鬱症及精神健康的關注等。

報告又指，超過2成學童認為自己易被觸怒及難以集中精神學習，當中更有3成半表示經常感憂慮恐慌。宏恩基督教教育及心理學院副教授黃葉仲萍表示，親子關係為影響學童情緒健康的最大主因。特別是疫下父母與孩子在家相處時間增多，困在家中容易產生摩擦，令雙方都出現壓力「爆煲」的情況。她建議家長應主動協助子女訂立正向的價值觀和人生意義，讓學童建立自信，感受到被愛。

抑鬱症康復者桐桐分享自身經歷，認為現時大眾對心理輔導態度負面，受困者會擔心被標籤為「病人」而拒絕治療，建議可向身邊信任的人傾訴，嘗試接納及了解自己。朱國強議員就建議教育局應設立正向教育教師專業發展核心課程，在全港學校設巡迴講座，並達到「1校1教育心理學家」，讓學童在校內也能得到情緒支援。