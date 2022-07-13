動漫節月尾疫下開鑼　大玩「元宇宙」主題　推百五蚊飛送NFT

第23屆香港動漫電玩節將於本月29日至8月2日，一連5天在香港會議展覽中心舉辦。今年展場總面積為19,890平方米，參展商共有101家，展攤數目總數為513個，至於門票方面，普通門票每張40港元。大會更大玩「元宇宙」主題，並因應NFT(Non-fungible Tokens，不可代替代幣)熱潮，推出150港元的特別通道門票，讓市民可經特別通道(Hall 1B)入場參與電玩節及潮巨匠藝術玩具展，並獲贈1個潮巨匠NFT。

今屆動漫電玩節將展出多項限定特色產品，其中包括PHANTA BEAR范特熊電鍍銀色特別版L BODY(周杰倫)、「鐵機巧」暗黑柯柏文、Figzero機動奧特曼裝甲、老夫子Art Toys及BE@RBICK 100%-400%模型、透明版跳入蜘宇宙SV-ACTION麥爾斯莫拉利斯/蜘蛛俠、咒術迴戰Figure，以及Tiny城市合金車仔：中巴利蘭奧林比安11米展會限定版。本次動漫節亦會設立同人區、「動漫Cosplay大賽2022」總決賽、香港原創動漫人形設計比賽、原創漫畫新星大賽、Canvas Project 偶像祭，以及「超心動宣傳本部網上見面會」。另外，過去2年因防疫原因改為網上舉行的「高達模型」今年將回歸實體展。

本次動漫節以「元宇宙」為主題，入場人士若登記成為元宇宙藝術收藏平台UCOLLEX會員，更可參與巨型夾公仔遊戲。兩位著名海外創作者NIJISANJI EN VTUBER : Fulgur Ovid & Uki Violeta@Noctyx，亦會於8月1日下午2時半至3時半與觀眾會面。

展覽主辦方行政總裁梁本中表示，因應新冠肺炎疫情，今年觀眾人數限85%。他指出主辦方已設計了不同排隊方案，以應付觀眾從灣仔站及會展站到場的變化，初步計劃為2條人龍在鷹君中心會合。對於近日疫情有加劇趨勢，梁認為現時確診數字穩定，相信疫情不會對展覽如期舉行構成風險。