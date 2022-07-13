山道文化另起爐灶明辦「香港人書展」　業主今中止合約需停辦

去年仍有參與香港書展的山道文化，今年被貿發局拒絕參展。

本地出版社「山道文化」因被香港貿易發展局拒絕參與書展，故打算另起爐灶舉辦「香港人書展」，惟今日(13日)被場地業主中止租用合約，需要停辦。「香港人書展」原定於明日(14日)開幕，「山道文化」在社交媒體上表示，因被業主指控違反部分場地使用條款，故需中止租用合約，雖然曾要求業主代表就相關事宜討論及會面，並稱願意配合業主要求，惟最後仍被拒絕，對業主決定感到失望及遺憾。

原定明日在銅鑼灣Mall Plus商場舉辦的「香港人書展」，有約10間書商加入參展。「山道文化」表示，昨日接獲場地業主代表來電，稱該書展違反部分場地使用條款，認為書展將場地分租的做法違反當初的場地使用條款。「山道文化」反駁指，簽約時已表明場地會用作書展用途，且有不同參展商，不屬法律層面上的分租；雖然曾在電話中表示願意根據業主代表要求作出調整，惟仍遭堅拒。

「山道文化」強調，今次活動屬商業展銷活動，非政治性質，主辦單位不會審查場內書籍。不過，由於業主代表已確認中止租用合約，「山道文化」需取消「香港人書展」實體書展，對已購買門票及計劃前來的讀者衷心致歉。