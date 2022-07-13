政Whats噏：標準工時乃糖衣毒藥？　陸頌雄轟張宇人刻薄

雖然新一屆議會嘅火花不如往昔，但話題一涉及勞工權益，場面又再劍拔弩張。立法會今日(13日)舉行大會，討論加快實踐健康城市嘅議員議案。飲食界議員張宇人稱標準工時係「糖衣毒藥」，而遭到有工會背景嘅選委界議員陸頌雄點名炮轟，痛斥佢係「本會最刻薄議員，沒有之一」！

話說討論議案期間，議員郭偉强提出立法制定標準工時嘅修正案。張宇人則認為工時與薪水掛鈎，工時縮短薪水亦隨之減少，仲舉例指其他實施標準工時嘅國家亦唔見得健康過香港幾多，指標準工時無助香港達到健康城市，且不利營商環境，形容係「糖衣毒藥」。張嘅見解惹來陸頌雄不滿，指張嘅言論係抹黑，不能接受，更直接開張宇人名，鬧爆張係「本會最刻薄議員，沒有之一」。陸又引述世界衞生組織同國際勞工組織嘅研究，指工時過長會引發中風或高血壓等問題，唔明白張點解話無關，諷刺「或者佢啲老闆朋友都喺過緊休閒嘅生活」。

陸又強調保護打工仔，工時同工資都要立法保障，而唔喺好似「張宇人之流講勞工權益會令香港會變成斯里蘭卡咁樣」，又相當惱怒咁話「真係離晒譜，好嬲啊！」