回收基金批5廚餘回收項目　環境局稱3000戶住宅受惠

廚餘佔都市固體廢物的一個主要部分，超過一半的廚餘來自家居，而家居廚餘的棄置量近年亦呈上升趨勢。環境及生態局局長謝展寰今日(13日)書面回覆議員質詢時表示，截至今年6月，回收基金共收到8份合資格申請「支援住宅樓宇採用智能回收箱技術以收集及回收廚餘」特邀項目，當中5個項目獲批資助，涉及資助金額約660萬港元，共約3,000戶住宅受惠。

議員陳紹雄引述業界指，特邀項目審批緩慢，令業界未能適時配合政府減廢及回收的工作。謝展寰表示，有3個符合申請準則的項目將於7月呈交回收基金諮詢委員會審批，至於其他處理中的申請，基本上都未符合申請要求，例如暫時未有足夠的住戶戶數支持參與項目或所提供的資料不齊全等。

回收基金秘書處會主動與申請機構跟進，以期在提供額外資料後可符合申請條件，隨即安排審批。他們會考慮以最多6個月為限，把所有未能審批的申請提交委員會處理，按其情況作出決定，並將結果通知申請機構，使到未能審批的申請不會長期擱置等待。謝又稱，考慮到香港本地餐廳食肆在分揀廚餘時所遇到的地方及勞工成本限制，未必可以完全配合分揀廚餘的要求。回收中心第1期已安裝了篩選系統，能夠將大約20%的惰性物質從收集的廚餘中除去。