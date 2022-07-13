疫苗保障基金再增94宗申請 另有12宗已獲賠865萬元

本港開展新冠疫苗接種計劃逾年，截至上月23日，由政府撥款10億港元成立的疫苗異常事件保障基金在過去的一個月中再收到94宗申請。此外，當局再完成58宗因果評估，當中12宗傷害個案獲批保障金，發放金額總計為865萬港元，包括面癱、心肌炎或心包炎等反應。基金目前已為1宗死亡個案發放200萬港元；另為269宗傷害個案累計發放4,211萬港元。

截至6月23日，港人已接種疫苗共約1,760萬劑，而保障基金共接獲980宗申請。專家委員會完成639宗個案的因果關係評估，其中394宗評定為「與免疫接種因果關係一致」或「不確定」，245宗評定為「與所接種疫苗無關」或「不可分類」。

保障基金現時已處理789宗個案，處理中的191宗個案包括尚待申請人交回所欠文件或資料、尚未取得專家委員會評估結果、以及專家委員會評估為「與免疫接種因果關係一致」或「不確定」而尚未取得相關醫療機構提供的資料或正進行嚴重程度評估等個案。