10蚊搭車霸兩位　露營友行李亂放　紅Van司機怒逐客

天口㷫，易焫着？近日天氣酷熱，天文台今日(13日)下午連續第3天錄得超過攝氏35度高溫，天氣炎熱人都容易燥。有紅色小巴(俗稱紅Van)乘客今日在社交平台發貼文表示，1名「西客」疑僅付1人份的10港元車錢卻霸佔2個座位，更將露營用品等行李放在小巴車廂靠前位置，令紅Van司機大佬發火問「你當我(架車)貨車呀」，並要求該「西客」放好行李，期間互相高聲「問候」，最後司機發逐客令，並將對方行李放回車外。貼文引來一面倒支持司機，直言「香港真係好多西客，自私」。

從貼文附上的兩段影片可見，涉事男乘客與紅Van司機互不想讓，「媽」聲此起彼落，司機隨即要求對方落車，男乘客不甘地降低聲量地稱「我有畀錢」、「你(司機)咪郁我啊啦」，不過司機大佬似乎不打算放過對方，徑直將該乘客的行李放回車外後，更把車費交還，繼續怒喝要求他「落車」。

片中男乘客雖被落逐客令，不過仍負隅頑抗，隨即「我唔X落(車)揚言報警，不過根據發貼者所言，最後卻由司機報案該乘客才訕訕然讓出座位。貼文影片引來大量網民留言支持紅Van司機「畀嗰$10仲要霸兩個位，咁型搭的士啦，撐司機」、「自己拎咁多嘢就擺好啲啦，仲問後人老母，人哋(司機)都好聲好氣，串過碼頭咕喱嗰條友」、「冇錢喺度扮四條」。