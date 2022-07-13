81地方納強檢　迪士尼明日世界彗星餐廳上榜

再增個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(13日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(14日至15日)期間進行病毒檢測。

另外，截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。政府明日將於葵涌石蔭東邨重開流動採樣站。位於薄扶林華富(二)邨及荃灣梨木樹邨的流動採樣站會延長服務日期至後日。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.馬鞍山錦英苑錦達閣

2.馬鞍山恆安邨恆江樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.鴨脷洲海怡半島御盈居

2.土瓜灣傲雲峰1座

3.油麻地窩打老道45號賀賢居

4.鑽石山龍蟠苑龍璋閣

5.馬鞍山迎海1期1座

6.鰂魚涌太古城華山閣

7.紅磡紅磡灣中心鴻景閣

8.東涌富東邨東馬樓

9.天水圍嘉湖山莊景湖居8座

10.將軍澳都會駅城中駅10座

11.尖沙咀The Austin 1座T1

12.荔枝角美孚新邨6期恒柏道9至11號

13.大埔大埔廣場宜德閣

14.黃大仙黃大仙上邨詠善樓

15.觀塘翠屏(北)邨翠柏樓

16.屯門置樂花園樂麗苑

17.石塘咀卑路乍街1號三匯大廈

18.鰂魚涌康怡花園F2座

19.屯門富健花園5座

20.天水圍天華邨華逸樓

21.沙田銀禧花園銀禧閣

22.觀塘安泰邨居泰樓

23.大埔新峰花園21座

24.灣仔堅彌地街8號慧賢軒

25.屯門良景邨良賢樓

26.天水圍天晴邨晴悅樓

27.何文田何文田邨綺文樓

28.鴨脷洲利東邨東昇樓

29.秀茂坪秀茂坪邨秀雅樓

30.上水清河邨清頌樓

31.葵涌石蔭東邨蔭恆樓

32.筲箕灣興東邨興豐樓

33.青衣宏福花園1座

34.北角英皇道294號五洲大廈

35.茶果嶺麗港城12座

36.柴灣小西灣邨瑞益樓

37.薄扶林華富(一)邨華康樓

38.將軍澳寶明苑寶柏閣

39.大埔怡雅苑怡達閣

40.馬鞍山聽濤雅苑5座

41.觀塘翠屏南邨翠杏樓

42.上水天平路50號安盛苑

43.沙田駿洋邨駿山樓

44.將軍澳茵怡花園4座

45.荃灣灣景花園4座

46.薄扶林寶翠園6座

47.荃灣翠濤閣3座

48.長沙灣麗翠苑麗榕閣

49.天水圍天逸邨逸洋樓

50.將軍澳寶盈花園7座

51.荃灣梨木樹邨松樹樓

52.香港仔石排灣邨碧月樓

53.馬鞍山雅景臺3座

54.觀塘雲漢邨漢松樓

55.將軍澳新寶城2座

56.將軍澳寶林邨寶仁樓

57.半山區干德道36號慧明苑1座

58.鰂魚涌逸樺園1座

59.灣仔三角街2至3號華欣閣地下3號舖 竺扶大班燒味

60.土瓜灣翔龍灣廣場地下G08 & G10號舖 元朗冰室

61.觀塘成業街11號華成工商中心地下2號舖 黃金冰室

62.紅磡黃埔天地百合苑商場地下G12號舖 中華小厨

63.紅磡黃埔天地百合苑商場地下G11號舖 大家樂

64.鰂魚涌太古坊栢克大廈2樓 東海酒家

65.鰂魚涌康怡廣場北座閣樓M3號舖 上海姥姥

66.油麻地佐敦道41號瑞香園大廈1至3樓及地下B舖 青葉海鮮酒家

67.土瓜灣翔龍灣廣場1樓130A號舖 德馨苑

68.金鐘遠東金融中心閣樓 四季‧悅

69.中環皇后大道中58至62號振邦大廈地庫 滿滿食堂

70.旺角MPM商場3至4樓 紅人派對

71.黃大仙環鳳街54至66號寶發大廈地下B舖 鳳園冰室

72.尖沙咀The ONE 2樓 阿夫利拉麵

73.紅磡黃埔天地美食坊2樓 逸逸居

74.中環士丹利街74至78號旺興大廈地下 小雨天

75.深水埗荔枝角道320號 永誠冰室

76.尖沙咀圓方木區1樓1080至82號舖 正斗粥麵專家

77.尖沙咀漆咸道南57至59號金馬倫中心1樓 南記粉麵

78.尖沙咀亞士厘道 29至39 號九龍中心地下 旺記冰室

79.香港迪士尼樂園明日世界 彗星餐廳