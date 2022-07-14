乳癌新藥CDK4/6抑制劑　患者存活期延長達5年或以上

本港平均每天有13名女士確診乳癌，根據2019年數據，乳癌的新症數字遠遠拋離其他癌症，高踞榜首，亦出現年輕化趨勢。本港女性平均的停經年齡為51歲，而乳癌的發病中位數為58歲，近3成的個案發病年齡在50歲前或屬未停經。愈年輕的乳癌患者復發的機會愈高，存活率亦更低。香港乳癌資料庫督導委員會成員、內科腫瘤科專科醫生趙頴欣指，8成乳癌個案屬常見的荷爾蒙受體陽性(HR+)，晚期HR+乳癌使用新型藥物CDK4/6抑制劑後，停經前和停經後患者，存活期均得以延長，更可達5年或以上。

針對停經前的患者，單用荷爾蒙治療加黃體化激素釋放激素(傳統治療)，整體存活期中位數為48個月，但如果在這個治療組合加上CDK4/6抑制劑，整體存活期中位期可延長至 58.7個月。CDK4/6抑制劑亦適合停經後的患者。第一種是治療方案是使用芳香環轉化酶抑制劑(傳統治療)配合CDK4/6抑制劑，整體存活期中位數為63.9個月，而單用傳統治療抑制劑則只有51.4個月。還有一類是荷爾蒙針劑，研究顯示，單用荷爾蒙針劑的整體存活期中位數為41.5個月，而使用CDK4/6 抑制劑加荷爾蒙針劑的整體存活期中位數延長至53.7 個月。

患者張小姐指，約20年前當時她40歲，有一日發現右邊近乳房位置有粒硬塊，其後確診患上乳癌。當時是第一期乳癌，完成電療後食了5年荷爾蒙藥。但11年後出現復發，要做化療，當時出現了不少副作用，如掉髮、面腫及食欲不振等。6年後再一次復發，更轉移到骨，令她倍感壓力。當時張小姐非常擔心，怕要再一次接受化療，幸得趙醫生建議試用新藥CDK4/6抑制劑，當時試用新藥時雖然較平日容易感到疲倦，但已比接受化療時好，現時張小姐生活已經如常。