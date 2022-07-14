鼓勵「後50」重投職場　再培訓局推逾100個短期職位

為鼓勵中年人士投入職場，僱員再培訓局與勞工處合作再度推出「後50實習生計劃」，為五十歲或以上人士提供一個月短期實習機會，並首次引入全職實習崗位。計劃有約100個全職或兼職的文職實習空缺，全期津貼及獎金最高分別可達11,800港元及約8,200港元。有「後50」的參加者表示劃」正好給予她一個轉換跑道的好機會。「實習生計劃」由明天（14日）起接受網上申請，額滿即止。

今年的「實習生計劃」共有約40間機構參與，涵蓋約20個行業範疇，包括公共事業、社會服務、資訊及通訊科技、商業、物業管理等企業，提供約100個全職或兼職的文職實習空缺，包括社創實驗室項目助理、企業社會責任助理、行政助理、客戶主任、人力資源助理等。實習期為今年9月至11月期間的其中一個月。再培訓局會為實習生舉辦「熱身講座」及「電腦應用工作坊」，協助實習生適應及投入工作。勞工處會為實習生提供實習津貼和投購保險；完成實習後，參與機構會為實習生提供獎金，並視乎營運需要，積極考慮聘用表現良好的實習生為正式員工。視乎工作模式及實際工作時數，個別全職及兼職實習空缺的全期津貼及獎金最高分別可達11,800港元及約8,200港元。

去年參與計劃的實習生沈林秀霞表示退休人士要轉行並不容易，尤其在疫情期間的工作選擇往往較少，「實習生計劃」正好給予她一個轉換跑道的好機會；而獲仁山優社-華富護老中心聘用為文員的實習生李詩敏亦指，她透過「實習生計劃」得以重投職場及找到合適的工作，感到十分鼓舞，她鼓勵「後50」報名參加「實習生計劃」，充實自己，為開展第二事業鋪路。