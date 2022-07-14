帳委會批路署工程超預期　促盡快釋放未使用資金

除了勞工處處理破欠基金申請緩慢外，立法會政府帳目委員會同樣關注由政府改組前的運輸及房屋局，以及路政署負責的公共行人路維修工程。議員謝偉銓表示，帳委會翻查路政署的帳目後，發現有眾多工程的預算超出預期，「情況並不理想」。委員會強烈敦促路政署善用創新科技，提高預算的準確性，並在項目完成後，盡快釋放未使用的資金，以建立審慎理財的文化。

審計署早前揭發路政署20個公共行人路修復工程中，有6個的預算費用過高，最高較實際開支多達兩倍。帳委會表示極度關注，指路政署向承建商支付已完成的公共行人路修復工程「尾數」後，需時5個月至兩年7個月才扣除刪除項目，而釋出撥款中未動用撥款更需要多用一至兩年，令其他項目的資源被扣起。

行人路維修方面，審計署早前在5個地區35條每周需例行檢查的行人路，發現承建商未有發現183項損毀，包括14項或會對道路使用者構成危險而須即時維修的損毀。帳委會對此深表關注，擔心影響行人安全。謝偉銓表示，問題在於路政署監督不足，變相令承建商於損毀無構成即時危險時，便拖延至每6個月詳細檢查時才記錄，而未有適時跟進。委員會認為，承建商有合同上的責任檢視維修情況，而小規模損毀亦應全速維修，涉及安全問題的更應即時跟進。