東方日報A1：申破欠拖一年　勞處歎慢板

連鎖食肆母公司亞太餐飲突然倒閉，負責人依舊下落不明，繼續拖欠員工薪金，失業人士等開飯；與此同時，立法會政府帳目委員會發表報告，指部分破產欠薪基金申請由接獲要求至發放款項，需時逾年，比率更由2018年的5%，一躍至2021年首6個月的21%。帳委會主席陳振英批評勞工處歎慢板，對此極度關注和不滿。議員建議處方研究有效措施，避免程序拖延，包括盡早提供法律服務，協助僱員向僱主提出破產或清盤呈請，並要求僱主盡快簽署「無能力支付欠款聲明書」，加快處理申請基金的程序。

立法會政府帳目委員會回應審計報告，議員陸頌雄表示，破欠基金特惠款項猶如打工仔救命錢，惟要等數月，甚至超過一年才取得有關款項，極度不理想。以往基金程序受拖延的主因是基於僱員申請法援需時，當局已經答應由勞工處為僱員聘請法律專業人員，直接提供免資產審查的法律服務，相信能縮短申請時間，期望當局盡快公布細節。若僱員交齊資料，可在10個星期內獲發款項，但仍希望當局能制訂時間表，方便有關部門追索申請人所欠缺的相關資料。

執法方面，陸頌雄關注勞工處2020年間到工作場所檢查只有10.4萬次，比預期目標少26%，擔心部分政府承辦商的工作場所未被視察，當中涉及7個承辦商及9份合約。他建議處方以後除按照風險為本的原則，亦應盡量視察每一份政府服務合約下的工作場所。為防僱主逃避支付欠薪或遣散費等責任，並防止僱主依賴破欠基金，發放相當於其拖欠僱員款額的特惠金，他強烈促請當局加強破欠基金委員會支援，並確保定期檢討商業登記徵費率及破欠基金上限。

帳委會又對勞工處未有行使權力，向僱主追討特惠款項、防止破欠基金被濫用深表關注，陸頌雄引用數據稱，2021年共348宗勞工處向僱主索償個案中，只有9宗償還了30萬元款項。他強烈促請處方設法向僱主追討特惠金，並密切監察措施成效。

飲食業職工總會早前表示，亞太餐飲旗下突然倒閉的食肆包括麻辣娘子、Mee...Lemongrass及九井壽司等，拖欠百多名僱員工資、代通知金及強積金多月欠供款等，涉款逾200萬元，勞工處介入跟進事件。翻查資料，亞太餐飲（控股）有限公司旗下擁有多個不同品牌食肆，包括奶茶店、日式料理、東南亞餐廳、茶餐廳及中式食肆等。

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