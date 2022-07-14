卓峰皮具護理專門店專注專業　服務創新全面　創一站式先河

將用舊了的皮具丟棄，未免浪費兼不環保。其實只要修復得宜，舊物也能煥然一新。有「名牌皮具醫生」之稱的鄭卓峰博士擁有逾40年名牌維修經驗，於中環開設卓峰皮具護理專門店（下稱卓峰），至今已維修超過50萬件皮具。最近卓峰獲頒《東方日報》及《on.cc東網》所舉辦的「香港特別行政區成立25周年卓越大獎」，證明實力備受認同。

鄭博士於 82年開始皮鞋維修工作，由學徒做起，之後陸續增設手袋維修、翻新及染色等服務，後來開設特許經營店，再自立門戶開設卓峰皮具護理專門店，創下香港一站式皮具維修保養之先河。他回憶道：「頭兩年真的很辛苦，要慢慢儲客，漸漸有很多回頭客，加上有客人介紹給朋友，生意漸上軌道。」對於今次獲獎，鄭博士表示十分開心：「這是對我們產品及服務一個專業的肯定，特區政府成立 25年來，為各行各業帶來不少機遇，我們也是受惠的一分子。希望疫情快快過去，經濟復甦，大家生意愈做愈好。」而卓峰現時是多間國際品牌的御用維修商，可見其技術得到認同。疫情期間他仍有不少客人來訪，因很多人執屋時尋回年代久遠的手袋，但大多甩皮、褪色兼發霉，找鄭博士「急救」翻新後，即變回新手袋一樣。

自設工場的卓峰維修範圍包括皮具、皮鞋或皮褸，不論是破爛、褪色、發霉等狀況，過程絕不噴漆，由人手逐部分上色，主要選用法國材料，顏色多達百多種，連較冷門的顏色如螢光黃、螢光綠、金屬色等都有，並首創了漆皮轉色技術。此外金屬鍍色技術亦冠絕同行，電鍍扣經過打磨及翻新後恍如全新出品，不喜歡原色的話，金可以變銀、黑亦可。近年坊間湧現了不少同類競爭對手，面對挑戰，卓峰如何突圍而出？「其他公司可能只維修一個種類，有些只做維修不提供翻新，我們的服務較全面。」此外，鄭博士凡事親力親為，他每天十多小時都在店內接觸客人，了解他們的使用習慣，並教導如何保養及護理皮具。

香港天氣潮濕，皮具不打理的話很易會發霉，鄭博士建議買回來就要立刻做防水、防污及防霉保護，之後定期清潔，就算弄污或弄濕了，污漬及水痕都容易清除，皮革更會愈用愈有光澤。他推出了一系列自家品牌的皮具護理用品，在家中也可作簡單保養：「一般手袋如果經常使用會容易磨損刮花，護理方法也很簡單，可以唧少許皮膏，在刮花的地方打圈，刮痕就會不見了。」現今物質富裕，但鄭博士覺得每件皮具都有歷史，值得好好珍惜：「其實新皮具最後亦會變舊，何不將舊的翻新、轉個顏色當新袋使用？既節省金錢又可達到環保減廢之效，更可延長皮革的壽命。」鄭博士更在內地開設了皮具培訓技術學校，教授基本的皮革知識、維修及染色技巧等，同學畢業後可自設公司或加入卓峰的團隊，達成他的「心愛皮具、歷久常新」經營理念。