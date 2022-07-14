疑場地爆確診　舉辦酒家周六閉門謝客　民主黨「撲水」宴會延期

民主黨原擬本周六(16日)舉行年度宴會，主辦方今早(14日)接獲酒家來電，得悉宴會場地出現群組感染，涉及的商場附近有確診個案，該酒家需要關閉清潔而未能營業，故年度宴會未能如期舉行，將研究何時重辦。民主黨資源開拓委員會主席袁海文表示，短期內難以尋找替代場地，稍後會再研究何時重新舉辦宴會。他又對於未能如期與支持者及黨友聚會感可惜，對相關人士構成不便致歉，月內將安排向參加者退款。至於酒家未有提供場地是否涉及政治因素，他回應時指不會評論。

由於區議會被轟淪為「黑暴基地」，政府去年要求全體區議會宣誓，該黨大批區議員自行辭退或遭政府褫奪議席，失去9成議席，由原先91席僅餘7名區議員，議員向黨上繳部分薪金大減。過去一年該黨已耗用300萬元資助地區據點，而這些據點現有約15個，但仍處於「蝕錢」狀態。

另外，受去年疫情和政治形勢影響，該黨一直賴以維生的黨慶晚宴無法舉行，過往議員每人需籌20萬元，如今「零」議席，亦籌少逾百萬元。前身為港同盟、與匯點合併創黨近28年，曾是泛民主派龍頭的民主黨，目前陷財困局面，營運資金只能捱到年底，要四處「撲水」，更需依賴賣黨產維生，深陷創黨以來最嚴峻的財政危機。