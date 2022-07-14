海關多方合作屢破毒案　今年首半年拘40人包括2少年

香港海關於今年上半年，在赤鱲角香港國際機場一共破獲332宗毒品案，檢獲共1.16噸、市值近6億港元毒品，經跟進調查後，海關一共拘捕40名涉案人士，當中包括2名18歲以下青年。海關偵查毒品案過程中，除了與內地、澳門以至海外執法機構合作，保持情報交流外，亦與本地物流業界、商界維持聯繫，透過大數據分析等策略，主動跟進可疑貨運情況。

毒品調查科機場調查組指揮官林澤麟指，販毒集團利用多層「過冷河」方法安排毒品物流，由海外代購公司將貨物寄往集運公司地址，再利用機場貨運站貨倉及物流公司倉庫，拖延收貨收掩飾貨主及收貨人的真實身份，增加海關追查難度。海關不時與物流業界舉行會議交流情報，並呼籲業內從業員主動向海關通報可疑情況。此外，海關亦於上半年先後與澳洲及澳門當局，聯手偵破販毒案，其中在3至4月，香港及澳洲兩地先後緝獲900公斤冰毒，市值共約5億港元，其中在香港緝獲的700公斤冰毒，更是歷年來最大宗。而澳門司警亦於今年5月，跟進調查兩個擬經香港轉運入境的毒郵包後，拘捕3名涉案人士並檢獲其他毒品。

另一方面，海關亦重點打擊含有四氫大麻酚(THC)的大麻二酚(CBD)產品，在今年首半年內，巡查不同大型連鎖店、零售店及咖啡室等，檢獲逾27,000件相關貨品，強調任何含有THC成分的產品均屬違禁品，呼籲商家及進口商合作，確保商品符合法例規定，同時提醒市民小心留意產品包裝列明的成分，以免誤墮法網。而今年涉毒品案被捕的未成年人雖然較去年同期下跌近8成，惟現時暑假將至，海關不排除販毒集團會繼續招攬青少年進行販毒活動，呼籲家長留意子女，切免受朋輩影響，貪圖金錢利益而受託運用受管制物品，亦應避免將個人資料或住址，借予他人收取郵包。