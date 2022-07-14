香港故宮門票掀炒風　$75放售周三免費飛　方保僑批驗證方法落後

開幕僅2星期的香港故宮文化博物館成炒票對象，網上買賣平台出現多個出售或徵求香港故宮門票的貼，有人放售免費登記便可取得的周三標準門票圖利，亦有不少貼子轉售特別展覽門票，一般高出購票價近7成。《東網》記者發現登記購票只需要輸入電子郵件即可，毋須實名登記或手機驗證，有專家認為以動態QR Code(二維碼)取代現時的Bar Code已可改善問題。

香港故宮8月份各類型門票自7月12日開放訂購，截至當晚6時售出約7.2萬張，佔整體約53%。當中約3.4萬張是標準門票，約3.8萬張是特別展覽門票，而1.4萬張周三免費門票亦全數被預約，意味8月份所有免費參觀時段已經爆滿。惟有人卻在網上買賣平台以每張75港元，放售周三免費標準門票，聲稱有多達28張，若全數售罄可無本生利2,100港元。記者今日(14日)再到相關平台搜尋，發覺除免費門票外，亦有人放售目前尚可訂購的特別展覽門票，原價120港元的門票開價200港元，若成功轉售每張獲利80港元。記者發現現時仍可透過購票網站買票，需經過一輪登記手續，然而必填寫的資料除姓名外就僅為電郵，雖有手機一欄，惟不需要輸入手機號碼作為認證。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，目前透過其他官方指定平台會獲一組靜態二維碼，「例如klook買係畀QR code，官網買畀Bar code」，但指無論哪一種驗證方碼，均只需截圖便可使用，唯獨以手機應用程式的「動態qr code」可隨時間改變，便能阻止大部分炒票活動。「官方依家用Bar Code有啲落後，用動態QR Code已可以杜絕大部分炒飛問題」。東網正就購票驗證事宜向西九文化區管理局查詢。