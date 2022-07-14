消費者信心指數回復正面　議員倡放寬入境　設在港驛站盡快通關

民建聯今日(14日)發布6月份「消費者信心指數」，結果顯示3項指數全線上升，其中「消費者預期指數」就由本年1月的93上升至6月的正面水平105，自2007年10月以來重上100水平，反映市民之前的憂慮情緒已明顯紓緩。議員建議當局盡快與內地商討通關安排，及放寬海外入境檢疫限制。

「消費者信心指數」調查於今年6月初，疫情確診宗數在低位徘徊下，再次逐步回升的初段時間進行。除「消費者預期指數」上升，「目前狀況指數」及「綜合消費者情緒指數」同樣錄得增幅，分別由1月的80微升至6月的83，以及1月的89回升至6月的98。議員陳學鋒表示，6月份的「目前狀況指數」與「消費者預期指數」的升幅出現差距是正向不同，反映市民普遍對未來前景較現在的經濟狀況更有信心，相信是因應新一屆政府履新，對新施政感期望，尤其於控制疫情政策上。

陳學鋒續指，現時在貫徹執行「外防輸入、內防反彈」的大前提下，政府應盡快與內地商討通關，加上現時深圳灣口岸配額明顯不足，為方便市民前往內地，建議參考內地的「健康驛站」，研究調撥資源於本港部分的社區隔離設施轉為「在港驛站」。議員周浩鼎則稱，不少工商業界反映與國際往來對本港經濟相當重要，尤其是海外投資者，故建議政府即使在「精準抗疫」的原則下，亦能考慮逐步有序恢復海外往來，包括縮短旅客抵港隔離檢疫日數。