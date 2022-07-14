護士替2家6人偽造打疫苗紀錄 今認罪9.27判刑

在社區疫苗接種中心工作的女護士，被指沒有替2個家庭6名市民接種疫苗，但向他們發出疫苗接種紀錄。廉政公署調查後，落案起訴該7人2項串謀欺詐罪，案件今天（14日）在觀塘裁判法院再訊。涉案女護士及另1人認罪，3人獲准簽保守行為，其餘2人則不認罪。法庭將不認罪的被告排期在9月26日審訊，預計審期2日。至於2名認罪被告則須還押至至審訊結束，於9月27日判刑。

案件首被告是34歲女註冊護士何嘉雯，另外6名被告分別來自2個家庭。其中1個家庭姓廖，包括廖凱殷（42歲、家庭主婦）、其母蕭杏儀（70歲、家庭主婦）、其父廖國雄（67歲、建築工）及他們聘請的家庭傭工MARCELO Mary Ann Villeza（39歲）。其中何及廖凱殷認罪，其餘3人獲准自簽2000港元，守行為12個月，控罪撤銷。而第2個家庭則包括2姊妹，即鄭雅怡（30歲、補習老師）及鄭斯蔚（25歲、小學教師），她們今天不認罪，獲准保釋至9月26日案件開審。

據認罪及自簽守行為被告同意的案情，今年1月，廖凱殷與何嘉雯吃晚飯時，提及其家人和外傭都擔心疫苗副作用，若不接種又會因疫苗通行證的實施而大大限制自由。何遂建議在不用打針下，為他們發出接種紀錄，廖同意。2月20日，何獲委任到九龍灣體育館社區疫苗接種中心擔任疫苗接種護士，同日早上8時許，廖氏3人和女傭一起到上述中心，何假裝為4人打復必泰，實際上棄置了針筒。及後，有其他護士檢查針箱時，發現多枝未被使用針筒。何的律師今求情稱，她曾見過有護士工作期間暈倒，她覺得是因為打針的緣故，因此對自己的工作感迷惘，當廖凱殷向她訴說憂慮時，她感到同情。她現已深感後悔，冀法庭輕判。

案件編號：KTCC 429/2022