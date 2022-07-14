男學生理大正門圖搶犯　今認暴動罪7.27判刑

2019年11月反修例風波期間，香港理工大學曾被大批示威者進駐，並與警方發生激烈衝突，大學內外淪「戰場」，警方於該一帶拘捕逾1200人，並有逾700人被登記身份後離開。1名被指企圖搶犯的男學生亦在該次事件中被捕，他今（14日）在區院承認1項暴動罪，法官明言案件嚴重，很大機會判監，但考慮到男生案發時的年紀相對較年輕，遂接納辯方建議，先替男生索閱教導所報告，並把男生收押至本月27日判刑。

被告李家樑（20歲），承認於2019年11月17日至18日，在理大、漆咸道南與暢運道一帶，連同他人參與暴動。控方指他昨天（13日）於觀塘法院就另一宗於淘大商場發生的案件承認非法集結罪，同樣被下令還押至本月27日判刑。同案另有18名被告，則會在明年4月17日開審。辯方求情指被告已後悔，被告亦在庭上自言犯了「好錯好錯」的罪行。辯方續指被告在事件後曾求診49次精神科，事件對被告而言是很大的衝擊，被告亦因而患上重度抑鬱及創傷後遺症，而被告的求情信中亦提及乃響應網上呼籲而到理大，並獲得一些裝備後，「出於一瞬間感覺好威」，希望得到注意，及認為獲大眾支持，故身處該處以增加氣勢，並圖阻礙警方推進以讓勇武示威者離去。辯方希望法庭量刑時考慮被告有坦誠悔意、案發時的年紀及沒有主動攻擊警方等因素。

案情指於2019年11月11日至18日間，大批示威者集結在理大及其範圍，並有組織地佔據理大，架設路障及檢查站以限制進入理大的人士，又破壞理大內如閉路電視鏡頭等設施。示威者亦從連接理大的天橋向下投擲物品，又有身穿裝備的示威者，以汽油彈、弓箭、信號彈、投石器等，與警方對峙，有警員期間被石塊擊中頭盔，亦有警員小腿遭箭射中。警方及後封鎖理大一帶，並以水炮車及銳武裝甲車作支援，至18日清晨進行驅散及拘捕行動。其時，有警員於理大A座正門外制服一名示威者，期間不斷遭示威者投擲汽油彈，被告更跑向警員企圖搶犯，警員立即以警棍擊打被告及命令他離開，但被告不斷反抗，終亦被制服。被告當時身穿黑衣、佩戴頭盔、防毒面具等。另在驅散期間，至少2名警員受傷，包括1名警員被多人攻擊背部及錘子攻擊頭部致受傷，1名警員則被硬物擲中，及遭汽油彈在身後爆破致背部着火等。

案件編號：DCCC 733/2020､617/2021