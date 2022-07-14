蘇錦樑胞弟冒充業主申按揭　今被上訴庭加刑逾2年

前商務及經濟發展局局長蘇錦樑的胞弟蘇錦威，於2014年至2015年任職法律文員期間，訛稱獲客戶授權，利用客戶的物業申請2筆合共2000萬港元的按揭貸款。蘇錦威與1名協助他接收貸款的前同事被裁定罪成，在區域法院分別被判囚47個月及30個月。律政司認為原審判刑過輕，要求覆核對蘇錦威的刑罰。3名高院上訴庭法官今日（14日）聽取陳詞後同意原判過輕，原應判監9年，但由於刑期超出區域法院的刑罰上限，加上加刑幅度大應予酌量扣減，最終改判蘇錦威監禁6年3個月。同案另一被告則不服定罪，提出上訴許可申請，今天一同在上訴庭審理，結果申請即場被駁回。上訴庭將擇日頒判詞說明相關裁決理據。

答辯人蘇錦威（44歲）及上訴人蘇潤餘（52歲），2人案發時在梁家樂律師行分別任職法律文員及法律行政人員。蘇錦威早前被裁定2項欺詐及1項使用虛假文書副本罪罪成，他另與蘇潤餘同被裁定1項洗黑錢罪成。律政司在呈交要求覆核刑期的書面理據外，其代表今天亦庭上反駁答辯人反對加刑的理據。答辯人一方指稱，答辯人在被捕前已主動還清客戶的貸款。惟控方認為這只是答辯人知道東窗事發，企圖掩飾罪行才會主動還款。

上訴人蘇潤餘的律師今天則在申請定罪上訴許可時表示，蘇錦威是案件的始作俑者，上訴人真誠相信蘇錦威，才收下72萬港元佣金幫他辦事。律師指蘇錦威之後與1名控方特赦證人合謀，誣陷上訴人是同犯。惟法官質疑即使蘇錦威與該名控方證人有交流，但是上訴人實質負責收款及簽支票，故能夠合理被理解為犯案的一分子，律政司亦指上訴人家中被搜出關鍵文件，顯示他很大程度參與案件。

案件編號：CAAR7/2021, CACC60/2021