「安心」實名制明年2.23自動啟動？　孫東重申不設追蹤功能

繼港府表示擬將「安心出行」手機應用程式轉為實名制，並倣效內地推出「紅黃健康碼」做法，以資識別確診者及檢疫人士，創新科技及工業局局長孫東今日(14日)接受訪問時解釋指，「安心出行」角色從未變，亦沒有實名追蹤功能，只是由於電話卡實名制將於明年2月23日實施，而「安心」與手機綑綁，屆時自然具備實名制功能，形容情況為「兩件事情最終走埋一齊」。

孫又指，現時「安心出行」僅記錄疫苗接種資料，惟有專家認為更加關鍵的指標，是識別核酸檢測染疫的患者，「例如有人核酸確診，但依家安心出行不能作出識別，故希望透過『紅碼』體現出嚟。」至於私隱問題，他多次強調「安心出行」沒有任何追蹤功能，目前亦不具備條件，因香港未有完整中央數據系統，促市民不用擔心。

他表示，目前醫務衞生局與創新科技及工業局正商討優化「安心出行」，通過升級「安心出行」系統有助加強識別患者，例如經機場抵港人士，目前仍需在酒店隔離檢疫7日，社會有呼聲要求縮短，若增設「黃碼」制度，可有效把這些人加以區別、規範，「我相信絕大多數的市民會接受。」