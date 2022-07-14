企圖潛台逃避刑責　12港人蛇其中6人今認妨礙司法公正

12名香港人蛇前年8月乘船企圖偷渡到台灣途中被內地海警拘捕，當中10人已先後由內地移交香港，其中9人被控1項妨礙司法公正罪。較早前他們其中1人認罪被判入教導所，另1人則承認製造爆炸品，妨礙司法公正罪獲法庭存檔。餘下7人的案件今天（14日）審理，除其中1人因要檢疫沒有到庭外，其餘6人認罪，區域法院暫委法官王興偉將於下午繼續聽取求情。

本案為區域法院案件，但今天被安排在西九龍法院大樓審理。今天認罪的6名被告依次為廖子文（19歲、無業）、鄭子豪（20歲、技術員）、張俊富（25歲、學生）、張銘裕（23歲、兼職運輸工人）、嚴文謙（23歲、銷售員）以及郭子麟（21歲、學生）。同案另1名被告李子賢（31歲、測量員）早前亦表示擬認罪，但他因被列為染疫人士的密切接觸者，今天未有被帶上庭，預計明天會到庭答辯。至於另外2名同案被告，18歲無業男子黃臨福早前已認罪，被判入教導所；31歲機械技工黃偉然則在承認本事件案情後，就製造爆炸品罪被判囚20個月，妨礙司法公正罪獲法庭存檔不予起訴。控罪指他們於2019年12月至2020年8月23日期間，在香港連同一個稱作「廢中」的人、一個稱作「恩典」（別名「大媽」、「姑媽」、「姑姐」或「Sister」）的人、一個稱作「Zizi」的人及其他人，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即通過導致上述9人及喬映瑜、鄧棨然與李宇軒逃離香港司法管轄區，以阻止及阻礙對香港警務處的調查及或因該調查而引發或可能引起的刑事訴訟。

案情指，各被告自2019年12月圖謀離往台灣，以逃避正進行的訴訟中的刑事法律責任。其中廖子文、鄭子豪和鄧棨然曾與「Benz姐姐」及「表哥」親自會面，相討如何經海路潛逃，最後決定由鄧購買快艇，買艇款項及潛逃費由「Benz姐姐」資助，而鄧會負責駕駛快艇。張俊富、張銘裕和嚴文謙則曾與「恩典」和喬映瑜會面，張俊富、張銘裕和嚴文謙曾一同到大埔參加快艇課程，並一同購買海用及救生設備物資，由「恩典」付款。喬提醒他們，若果遇查就稱自己前往釣魚，到台灣後就去陸委會自首，屆時會有接待人員協助他們。郭子麟則與「Zizi」接洽，並交了15萬港元潛逃費。各被告在憑相認人程序認出指稱的同夥，目前部分人已逃離香港。

案件編號：DCCC 570/2021