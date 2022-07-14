香港電台節目三大方向　積極推動香港與內地融合

媒體在社會擔當重要角色，除提供資訊娛樂，還具有凝聚人心的作用。香港電台《獅子山下》一直細說港人的故事，近年更積極轉播香港體育賽事，推動本地體壇發展的同時讓港人得到共鳴。另一方面，港台還致力引入國劇，更積極與內地媒體合作，讓港人在回歸祖國25周年這個大日子，凸顯主流媒體「講好中國故事、講好香港故事」的作為和擔當。

港台電視31於2021年暑假首設「國劇」時段及「國劇周末影院」，蒐羅內地口碑載道的劇集，以軟性手法加深港人對國家的認識，當中包括打頭炮的《號手就位》，以及分別於今年6月30日和9月播映的《特戰榮耀》和《且試天下》，觀眾可從中了解到內地創意文化的軟實力及製作誠意，見證國家發展的步伐和成果。軍旅劇《號手就位》是內地首部有關火箭軍的影視劇，講述一群大學畢業的青年投身軍營，最終成長蛻變為中國火箭軍「王牌號手」的故事。《特戰榮耀》則改編自紛舞妖姬小說《中國特種兵之特別有種》，講述主角在嚴酷環境與艱巨任務的捶打之下，最終成為優秀武警特戰隊員。至於《且試天下》則是一套古裝武俠劇，內容集情愛糾葛、武林鬥爭和王位爭奪等戲碼，不僅動作場面精彩，畫面亦唯美亮麗！

近年政府積極鼓勵港人融入大灣區發展，港台遂於去年9月啟播資訊雜誌類節目《灣區全媒睇》，由廣州廣播電視台與港台聯合製作，內容反映大灣區「9+2」城市，特別是廣州和橫琴、前海兩個合作區的當下面貌，提供全國政策發展和民生生活資訊，並關注粵港澳人士在學習、工作、生活上的變化和感悟，協助觀眾了解大灣區的各種機遇。另外，為慶祝香港回歸祖國25周年，中央廣播電視總台與港台進一步合作，讓轄下的「CGTN紀錄頻道」及「粵港澳大灣區之聲」在今年7月起落戶港台，以期引進更多元化的節目，拓闊大眾視野，加強香港市民對國家的認識，並且放眼大灣區以至全球發展。

港台節目除專注於香港與內地融合，也沒有忽視香港體壇，例如去年便轉播多場香港超級青年聯賽U16及U18賽事，並推出《超青足球小將》介紹球壇小將。今年亦有直播香港對馬來西亞的國際足球友誼賽，並將於7月播放港隊有份參戰的2022年東亞足球錦標賽，而不少球迷翹首以待的「亞冠盃」賽事亦正爭取直播之中，讓市民安坐家中也能「睇好波、撐港隊」。足球以外，東京2020奧運、東京殘疾人奧運會、第十四屆全國運動會、北京2022冬奧會期間，港台亦推出一系列內容豐富的特備節目，並曾獨家直播今年6月舉行的本地劍壇盛事「會長盃劍擊錦標賽」，本地學界體育賽事的轉播亦將陸續有來！