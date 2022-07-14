涉暴動曾志健潛逃後昨再被捕　今提堂還押至9.13再訊

2019年反修例示威期間，於荃灣遭警察開槍射中左胸、及後被控暴動的學生曾志健昨日(13日)在西貢被捕，今(14日)午被押到區域法院提訊。控方反對曾志健保釋，辯方沒有提出保釋申請，但申請案件押後9月13日再訊，以待曾志健索取法律意見。法官高勁修應辯方申請、押後案件，期間曾志健須還押。

被告曾志健被控於2019年10月1日在荃灣大河道、大河道北和鱟地坊一帶參與暴動。案件轉介區域法院後，曾在前年12月22日未有如期出席法庭聆訊，有海外組織代曾志健發聲明，指他正在流亡；同案被告邱宏達則承認交替控罪的非法集結罪及被判監1年，並於今年6月刑滿出獄。

消息指，曾志健昨被捕時與3名被通緝男子身處西貢黃石碼頭，懷疑欲潛逃至台灣。另外3名男子亦分別另涉他案，其中2人今午亦被押上區院提訊，當中包括馮清華及一名案發時13歲男生，2人沒有保釋申請，續還押至9月13日，以待申請法援。馮清華被控2019年10月1日在荃灣暴動，他於案件審前覆核時缺席聆訊，被發出拘捕令，馮的4名同案被告早前被裁定暴動等罪成及被判監禁51至56個月。案發時13歲的男生，則被控在2019年10月13日在將軍澳暴動、非法禁錮、有意圖而導致身體受嚴重傷害，以及身處非法集結時使用蒙面用品共4罪。

案件編號：DCCC485、443/2020、DCCC868/2019