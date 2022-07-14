第5波疫情打亂港人運動習慣　調查指逾半受訪者體重增加

新冠疫情持續，體育場所及健身中心過去多次因防疫措施收緊需關閉或停業，嚴重打亂港人的運動習慣，甚至身形開始走樣！亞洲運動及體適能專業學院(AASFP)今日(14日)公布「第五波疫情前後運動習慣調查」調查結果，有超過一半(52.7%)受訪者表示體重增加，其中近3成人(28.1%)的體重至少增加了6磅。

AASFP於上月20日至28日期間訪問了700多名運動愛好者，了解大眾在第5波疫情時，運動處所及健身室停止運作期間的身體狀況和運動形態。亞洲運動及體適能專業學院CEO兼課程總監周錦浩表示，當體育處所及健身室被停業時，有36.8%的受訪者以「居家健身」的方式保持運動，亦各有1成人選擇跑步及行山等戶外活動。但同時有26.8%的受訪者反映沒有代替方案，令運動量大減。

當體育場所及健身室重開後，超過一半(55.1%)受訪者表示，相比起傳統連鎖健身室，較傾向選擇24小時健身中心。當近6成人表示是因為可自由選擇人流較少的時段做運動，另4成人因為工作時間不穩定，所以能夠做運動的時間也不固定。因此，全天候營業的24小時健身室比起傳統健身室更符合他們對時間彈性的需求。周分享，「自己也是選擇24小時健身室，因為地點比較方便。」被問到染疫數字上升，會否擔心健身中心會再被「封場」，24/7 Fitness董事及行政總裁黃靜怡表示，作為營運者能夠做的措施都已經做齊，前幾波疫情都上下一心捱過了，若然疫情再來襲，有信心會再捱過。