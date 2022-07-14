餐飲高層被勒索案　女被告稱被姦後拍照為紀錄人生

餐飲集團高層與公司分店女員工發展婚外情，在疏遠對方後稱被對方威脅公開2人照片，勒索50萬港元之案件，今（14日）在區域法院續審。控方今續盤問被告，質疑被告誣衊事主強姦她，並指被告手機當日拍攝的相片中，顯示被告親暱地靠在男方肩上。被告反駁指事主當日強姦她後有哄回她，故她原諒對方。

被告黃莎莎（32歲）被控於去年9月10日至10月6日以恫嚇方式，意圖使其獲益或使另一人遭受損失，不當地要求X交出50萬港元。被告先前作供時稱，去年2月20日她和事主X在酒店午餐後，X提議上房休息，她一入房便遭X暴力地推倒床上強姦。控方今則指出，被告手提電話中1幅當日下午近1時拍攝的相片，顯示X在酒店房內脫鞋，與被告說法不符。被告回答稱，相片拍攝時2人仍未午餐，其後又改稱她當日午餐飲酒後暈眩。控方續指被告被捕後與警方錄口供，當時被告表示第一次與X性交前，曾在酒店房內喝酒和吃小食。被告則稱當時無留意警員問題，她所講的並非首次性交情況。

被告否認虛構被X強姦之事。她指自己當時感到害怕，稱無法預料X會強姦她，「一直以為佢正人君子」。控方續指在當日下午2時半，被告曾拍攝一張她和X的親暱合照，相片中她的頭靠在X肩上。被告解釋那時X已哄回她，拍照只是想記錄她人生中的第一次。至此她更一度情緒激動，哭稱「我所講嘅都係事實」，指當時她認為自己和X都認定對方，即使遭X強姦後，她感到憤怒和難過，但都已經發生，「我都畀哂佢咯！」她指她從無向X索錢，指雖曾在手袋暗格發現X給予的5,000港元，但她並無向X要求過，而是X在她不知情的情況下放進手袋。控方續追問，被告是否曾要求X為她支付25萬港元。被告回應表示那是X早前答應了她，用來添置新居傢俬的費用。暫委法官葉啓亮聞言即問被告「你屋企幾多呎？」，但隨即收回問題，指明白傢俬價格「有平有貴」。被告則補充指款項亦用作裝修。

案件編號：DCCC 1146/2021