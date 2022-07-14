2019年9.29政總暴動案再多1被告認罪　押後8.30再訊

2019年9月29日有大量示威者聚集於金鐘政府總部外，期間有人堵路、縱火及向政總投擲汽油彈等，警方須出動水炮車驅散。8名於當日被拘捕的男女，事後同被控一項暴動罪。當中4人昨（13日）在區院認罪，今（14日）再多一名男生認罪，該男生還押至8月30日，與另外4名同認罪的被告一同提訊。

8名被告依次是謝曉峰（20歲）、15歲男生、14歲男生、曾憲嘉（24歲）、黃昱翔（20歲）、劉燕嫦（19歲）、游茜茹（22歲）及范瑜（30歲）。他們被控於2019年9月29日在金鐘政府總部外一帶，與其他人參與暴動。昨日未能出庭的被告黃昱翔完成檢疫，今出庭承認一項暴動罪，而他本還面對的一項襲警罪，則獲存檔法庭，不予起訴。另15歲男生、劉燕嫦、游茜茹及范瑜昨天已認罪，其餘3人則不認罪。

黃承認的案情指，當日下午有大量人士集結在銅鑼灣崇光百貨公司外，往政總方向遊行，該次遊行未經警方批准，港島區交通嚴重受到阻礙。後有數百名身穿黑衣的示威者集結在政總外的夏慤道一帶堵路，又在附近設置傘陣與警方對峙，不時向警方等投擲硬物及汽油彈。控方指暴動便在其後發生，有示威者向政總投擲汽油彈、又以巨型橡筋做投射器投擲硬物，及以雷射光照射警方等。警方雖多次警告，並以水炮車發射液體及發射催淚彈等，圖驅散示威者但不果。有片段拍攝到黃與他人在夏慤道行人路及馬路，兩次投擲物品，後更手持磚頭往警員方向移動，並向警員擲磚，擊中一名警員的上半身。黃其後被截停及制服。

案件編號：DCCC 237/2021