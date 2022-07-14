前區議員與夫婦爭執肩撞對方　打鬥罪成罰款200港元

觀塘區議會油塘東選區前議員龔振祺，去年6月15日在其高怡邨高遠樓的辦事處外，與1對夫婦爭吵及打鬥，被指用左肩撞人。事後3人被控在公眾地方打鬥罪，上述夫婦早前獲准各自簽1000港元守行為1年結案，龔則否認控罪受審，今天（14日）在觀塘裁判法院被裁定罪成，判罰款200港元。裁判官劉淑嫻指，被告故意踏前以左肩撞事主，行為構成毆打。雖然事主事前曾經以粗口挑釁，說「打我吖」及一些不堪入耳的說話，但這不能為龔的行為開脫，僅可視作求情因素。

原為被告的控方證人陳志剛在審訊時作供稱，當日下午他與妻子及女兒途經龔振祺辦事處外，與1名女議員助理發生爭執。該助理罵他的妻子是「跛婆」、「癲狗」，他因此反擊回罵，雙方發生罵戰。陳見被告上前並接近他的妻子，擔心妻子被撞，遂上前用左手阻攔被告。陳指被告用左肩撞擊他的上身，而被告則稱他上前只是想隔開雙方解決紛爭，由此至終都不希望有肢體衝突。

裁判官裁決時指，控方證人陳志剛起初說曾與被告對罵，但庭上播放片段顯示，被告並無出言罵人，陳遂改變說法，同意被告表現冷靜。裁判官認為陳的供詞誇大失實，故拒絕接納他的說法。但即使如此，片段卻拍到被告當時雖然手放身後，明知自己與陳距離非常接近，若踏前便有機會撞倒陳，但仍鹵莽地選擇側起左肩傾前撞陳。由於陳事前沒有襲擊被告，被告的行為不屬自衞，故判被告罪成。

案件編號：KTCC 2192/2021