今增3674確診　包括257宗輸入個案　多5患者離世

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(14日)新增3,674確診，包括257輸入個案，昨日(13日)再多5名患者離世。再多4間院舍爆疫，涉及6名院友，其中沙頭角護理院17人須檢疫。另多355宗學校呈報，292間學校呈報有確診個案，涉及285名學生及70名教職員。另港府將優化深圳灣檢疫措施，若有旅客檢測確診，當局將即時發出隔離令，患者須立即入住社區隔離設施。醫管局方面，今日新增74名員工確診，另有16名染疫員工已返回工作崗位。

257宗輸入個案中，117宗是於機場樣本、119宗於檢疫酒店發現，21宗離開酒店發現。過去1日，來自英國的佔74宗、新加玻有24宗、菲律賓及美國佔11宗、泰國19宗等。本港今日再多62宗懷疑BA.2.12.1個案，43宗源頭不明；懷疑BA.4、BA.5個案則有32宗，其中一半與早前個案有關連，餘下16宗源頭不明。

另外，香港佛教醫院紓緩治療科病房一名女病人於昨日確診，病人已轉送至伊利沙伯醫院隔離。院方追蹤發現，同房6名病人及5名員工確診，其中1人患有慢性疾病，於今日凌晨離世。有關個案將計算入明日公布的死亡數字。其餘病人目前情況穩定並接受隔離，病房已停收新症。5名確診員工中，3人是病人服務助理、1人是護士、1人是職業治療師。