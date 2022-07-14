新增5名新冠患者不治　第5波疫情共9214宗死亡個案

疫情反彈，確診個案續增，衞生防護中心今日(14日)公布，再多5名新冠患者離世死亡，第5波疫情共有9,214宗死亡個案。醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞表示，新增的5名死亡個案中，包括3男2女，年齡介乎65至90歲。

5名死者中，一名73歲男病人及一名90歲女病人於昨日(13日)離世；2名分別65歲及82歲女病人於前日(12日)離世；一名74歲男病人於上周日(10日)離世。他們均非來自院舍，其中一人已打3針疫苗、兩人打了兩針，另兩人並無接種，分別患慢性疾病及癌症等。

何表示，當中90歲女死者在街上暈倒後送院，經掃描發現有腦出血，同時檢測後發現確診。另4名死者均患有長期病患，其中73歲男病人曾患鼻咽癌，有腦退化及柏金遜症；82歲女病人本身有心律不正、血壓高及腎臟功能缺損；65歲女病人有鼻咽癌、血壓高，當日因流鼻血嚴重，失血暈倒後送院證確診新冠肺炎；74歲男病人則本身有血壓高及肥胖情況，暈倒送院後在急症室離世，個案已交由死因庭跟進。另外，今日逾3,000宗確診，何表示醫管局有預備方案，在床位及硬件等已有預備，會將一半的急症病床轉為隔離用，另外亦有名單可將人手轉為照顧新冠病人。