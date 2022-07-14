潛逃近2年昨西貢落網　男子認非法集結藏毒押後處理

警方新界南總區重案組昨日（13日）在西貢拘捕4名16至23歲男子，均因涉嫌沒有按照法庭的指令歸押而被捕。其中1人涉及1宗2019年的參與非法集結案，但在受審當日沒有到庭，失蹤將近2年至昨日才落網。他今日（14日）被押解往東區裁判法院提堂，承認非法集結及管有危險藥物共2罪。不過裁判官並沒有即時處理案情事宜，決定把案件押後至8月31日再訊。裁判官下令充公他的保釋金，並要在候訊期間還押。

被告王愷銘（20歲）被控於2019年6月12日，在中環夏慤道近添華道一帶參與非法集結。他另被控於2019年8月27日，在九龍慈雲山環鳳街秀芳花園商場外管有2.72克草本形態大麻，及內含大麻酚的0.01克固體。資料顯示，被告在2020年10月該宗非法集結案開審當天，以身體不適為理由缺席聆訊，但其代表大律師在翌日已經無法聯絡他，法庭遂向他發出拘捕令。該宗案件至今仍未審結，處於結案陳詞的階段。

消息指，昨日4名被通緝男子身處西貢黃石碼頭，懷疑欲坐快艇潛逃至台灣。據悉，警方扣查一艘懷疑涉案的快艇，艇上裝有兩部600匹馬力的引擎，航速最高可達30海里。

案件編號：ESCC 134/2020