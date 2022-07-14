學者倡入境隔離令轉為「建議」　或助11月免隔離旅行

醫務衞生局長盧寵茂昨(13日)接受傳媒訪問時表示，金管局將在11月舉辦「國際投資峰會」吸引銀行家來港投資，有機會容許抵港人士有條件免檢疫。香港大學公共衞生學院流行病學講座教授高本恩今(14日)在社交平台建議，指如果香港希望有一天重新獲得亞洲世界城市的稱號，需由現時的「入境隔離令」，改為「入境隔離建議」。若希望最早於11月考慮免隔離旅行，應立即計劃改變政策。

高本恩表示，即使當入境人士檢疫及其他措施放鬆後，長遠而言對確診病人發出強制隔離令的政策，可能會妨礙遊客及商務旅行。他又指，即使本港於2020及2022年採取確診者及密切接觸者隔離，亦無法控制疫情傳播，可見稍微改進的家庭隔離政策不會對疫情產生太大影響。他重申自己無意反對隔離政策，但憂慮要求檢疫人士佩戴居家電子手環，會增加不必要的支出，亦不鼓勵確診者向當局作出報告。

另一名港大學者、港大醫學院微生物學系臨床助理教授薛達則表示，隨着住院人數攀升隔離設施用盡，照顧非新冠病人的空間減少，令醫療體系受影響。薛達指，長者長期臥床令身體失調及機能喪失，長期亦會導致壓瘡、抑鬱等問題。他認為，當局需要將新冠患者分散至安老院，及在醫院採取切實可行的感染控制措施，以使它們能夠繼續運轉。