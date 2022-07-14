冰鮮肉充當新鮮肉出售　將軍澳兩糧食店被檢控

食環署今日(14日)在西貢區採取突擊行動，於將軍澳唐明街一間持牌新鮮糧食店及一間無牌經營新鮮糧食店，發現店方懷疑以冰鮮肉充當新鮮肉出售。執法人員在上述兩間店舖共檢獲約1,135公斤懷疑冰鮮肉，已即時封存作進一步調查，並已抽取樣本作防腐劑檢測，如有足夠證據將提出檢控。

當局表示，涉事的持牌新鮮糧食店的持牌人，涉嫌將冰鮮肉當作新鮮肉陳列及出售，違反其持牌條件。食環署正展開程序，取消其新鮮糧食店的牌照，同時就涉嫌無牌經營新鮮糧食店，向另一處所東主提出檢控。此外，執法人員就食物業場所不潔，向該持牌新鮮糧食店負責人提出一宗檢控，並就未能提供送貨單供查核而違反相關持牌條件，向該負責人發出口頭警告。

發言人補充，以冰鮮或冷藏肉冒充新鮮肉出售，除了違反持牌條件，更會引發食物安全問題，同時該牟取暴利的經營方式，亦會對其他店舖造成不公。任何人士未有批簽而售賣冰鮮或冷藏肉均屬違法，一經定罪，最高可判罰款5萬元及監禁半年。違反相關持牌條件的新鮮糧食店可能被取消牌照，而違反街市租約的肉檔租戶則可能被終止租約。