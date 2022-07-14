泛民初選案伍健偉申保釋失敗　法官指不信他不續危國安

前年發起或參與民主派「35+」初選的47名人士涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，當中有部分被告需還押並不准保釋，包括前元朗區議員伍健偉。伍於上月在高等法院向國安法指定法官杜麗冰申請保釋但最終被拒。杜官今（14日）頒下判詞解釋其理據指不相信伍如獲保釋後不會繼續干犯危害國家安全的行為，更指去年杜官撤銷伍的保釋並下令他須還押後，仍有不少人士在庭上叫喊，伍亦於犯人檻內作回應，可見其仍有一定數量的支持者。

杜官又於判詞指，申請方的律師指自杜官於去年3月撤銷其保釋後，伍一直被還押至今。伍透過律師表示現只希望專注於自身發展及照顧家人，不再有活躍於任何政治平台的渴求。不過杜官指伍仍然有Facebook 及Patreon等的帳戶，且仍有一定數量的支持者，故不相信伍不會再繼續干犯危害國安的罪行，拒絕其保釋申請。

本案共有47名被告，同被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。西九龍法院早前已先後完成當中的46人之交付往高等法院的程序，案件亦即將交往高院處理。至於餘下仍未完成交付程序的被告吳政亨，因其要求進行初級偵訊，法庭已於本月4日至8日處理其要求，另於本月25日西九龍法院將處理吳與其他部分被告的個別申請。

案件編號：WKCC 813/2021