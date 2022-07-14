口岸入境旅客即日起檢測證確診　將獲隔離令入住社區隔離設施

因應深圳灣口岸離境人流增加，醫務衞生局昨日(13日推出離境特別核酸檢測服務網上預約系統。政府今日(14日)再公布，優化措施管理新冠確診個案，即日起經深圳灣口岸、港珠澳大橋香港口岸及香港國際機場前往內地或澳門的旅客，若其特別核酸檢測結果為確診，他們將即時獲發隔離令，並安排入住社區隔離設施。當局又指，預約系統自今日凌晨啟用至今運作暢順，目前尚有相當充裕的檢測時段可供預約。

政府表示，要以更嚴謹方式處理檢測結果確診的人士，為預防本地個案輸出和配合國家的抗疫工作及有關入境要求，現時於相關口岸的離境旅客必須取得無染疫的檢測結果方可繼續行程。由於未能排除傳播風險，該些旅客由今日起，須於現場設立的特定隔離區等候。衞生署衞生防護中心會向他們發出隔離令，並安排專車將他們送往竹篙灣社區隔離設施，在入住翌日再次採取檢測。如旅客為新感染個案，就須按照隔離令在社區隔離設施接受隔離；若屬二度感染(復陽)個案，其隔離令將獲解除，並可離開社區隔離設施。

另由明日(15日)起，政府會要求進行居家隔離的確診感染人士佩戴電子手環，政府資訊科技總監辦公室會協助該些個案，並確認電子手環啟動。確診人士於居家隔離期間必須戴上電子手環，以確保相關感染人士遵從法例的隔離要求，不可離開其居家的範圍，進一步減低出現社區傳播的機會。