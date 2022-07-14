香港故宮門票「炒風」持續　議員促當局嚴肅跟進

香港故宮博物館開幕首周有人以超過原價4倍的價格炒賣門票，至今過去兩周，「黃牛」問題仍未見改善。立法會議員鄭泳舜今日(14日)就事件發聲，敦促當局嚴肅跟進。鄭指，對於香港故宮就連每周三免費入場時段的門票，均有人以每張75港元的價格於網上炒賣，形容情況為不能接受，更呼籲西九文化區管理局關注問題，如發現違法情況，應聯絡執法部門介入調查。

議員指，繼康文署熱門康體設施「租場」、紅館演唱會門票有炒風後，開幕兩周的香港故宮文化博物館近日也出現門票炒賣，原價120元的特別展覽門票，被炒高至150元至200元不等，今日售賣相關門票的網站仍有發貼收集門票。他強調，香港故宮是用公帑興建，並得到國家支持，展示由北京故宮博物院借來的珍貴文物，絕不能接受有門票炒賣情況。

他表示，香港故宮目前透過官方網頁及3個網上平台發售門票，雖然不設實名制，但由於發售時，上述平台都收集了購票人士的個人資料，而場館訂明門票不得轉售或轉讓，他認為香港故宮應有辦法，例如透過科技、增設抽查機制等措施遏止門票炒賣。