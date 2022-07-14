逾7成兒童曾接觸網絡色情信息　議員促政府提供支援

不少學生瀏覽網絡時，非常容易接觸到不良的訊息。有機構昨日公布調查結果，有逾7成家長認為子女過於沉迷上網，接近一半家長表示子女使用網絡時曾接觸過不良訊息，大多為色情訊息，同樣佔超過7成。議員吳傑莊表示，政府應設立專門的投訴熱線，並對違規的網絡服務提供商加緊執法，同時支援家長對幼童的照顧。

香港青年學生動力的調查顯示，71.7%的受訪家長認為自己的子女過於沉迷上網，當中46.7%家長表示，子女使用網絡時曾接觸過不良訊息，大多為色情訊息，佔75.4%，其次是接觸到暴力和血腥內容，佔54.4%。調查亦顯示，43.3%的家長擔心子女獨自使用網絡，53.3%的家長有責任陪同子女瀏覽網絡。不過，有66.6%家長表示他們少或極少陪伴子女上網，當中69.2%家長表示自己因為工作繁忙，43.3%的受訪家長反映是因為家務繁重而無暇陪伴子女使用互聯網。

吳傑莊指狀況令人憂心，不少兒童及青少年都未能區分網上資訊的好壞真偽，容易被不良訊息誤導，其後果及影響深遠。他認為政府應該多方面改善情況，例如設專門投訴熱線，加強執法力度。他直言不良網站「春風吹又生」，未能完全解決。對此，他會去信保安局及教育局，促學校應從小教育學生正確觀念，政府亦應該加強宣傳，與地區人士合作，為未能陪伴幼童瀏覽網站的家長提供適切支援。