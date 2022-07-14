將軍澳屋苑單位闢冒牌貨儲存倉　海關拘兩無業男檢值逾50萬貨

海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組人員，在今日(14日)晚上約7時，在將軍澳區進行打擊冒牌貨物行動，在一處速遞服務點外截查一名29歲無業男子，並在其攜帶的快件袋內，檢獲約10件懷疑冒牌物品，當中包括手袋、銀包和飾物。關員隨即把他拘捕，並押解至附近據稱疑犯報住的私人屋苑單位內搜查，結果再檢獲一批懷疑冒牌物品，包括手袋、銀包、皮帶等，檢獲的冒牌貨物總值逾50萬港元，同時拘捕單位內的一名64歲無業男子。

同時，關員在單位內檢獲一批包裝快件的工具，包括快件袋、印有不同牌子的包裝盒、速遞的標貼、以及被捕人士用來拍攝冒牌貨物，以便放在社交平台用作宣傳之用的拍攝和打燈器材。

版權及商標跨境調查組督察梁卓暉指出，初步調查顯示，被捕男子經營網購活動，透過網上社交平台作招徠，以一條龍的方式從事採購、收貨、包裝和寄貨，並利用自己的單位作儲存倉庫及包裝中心。根據海關紀錄，類似利用自己單位經營網購及轉售圖利的方法為近年少見。兩名被捕人士涉嫌違反《商品說明條例》，會被押返海關總部扣查。