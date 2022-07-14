70場所納強檢涉11間食肆　藍田啟田商場壽司郎上榜

再增70個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(14日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該42個地方的人士，須於明日至後日(15日至16日)期間進行病毒檢測。

截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約96%預約名額。政府明日將於薄扶林貝沙灣、葵涌安蔭邨、青衣長康邨及洪水橋洪福邨重開流動採樣站。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.元朗洪福邨洪盛樓

2.元朗洪福邨洪塱樓

3.大圍美田邨美麗樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.荃灣翠景臺2座

2.葵涌安蔭邨澤蔭樓

3.馬鞍山海栢花園1座

4.鰂魚涌太古城雅蓮閣

5.觀塘安泰邨和泰樓

6.元朗朗屏8號1座

7.土瓜灣農圃道18號

8.天水圍天富苑賢富閣

9.牛池灣彩輝邨彩華樓

10.半山區干德道37號百事樓B座

11.觀塘順利邨利康樓

12.薄扶林貝沙灣道28號貝沙灣8座

13.馬鞍山曉峯灣畔4座

14.鰂魚涌栢蕙苑康栢閣

15.鰂魚涌太古城天星閣

16.九龍城啟德1號(I)1座

17.茶果嶺麗港城14座

18.跑馬地比華利山F座

19.長沙灣海麗邨海禧樓

20.沙田廣源邨廣橡樓

21.天水圍俊宏軒6座

22.油麻地窩打老道1A至1J號華德大廈

23.大圍金獅花園金寧閣

24.長沙灣青山道438號麗群閣

25.荃灣怡景園1座

26.青衣長康邨康盛樓

27.土瓜灣欣榮花園4座

28.紅磡黃埔花園紅棉苑4座

29.土瓜灣土瓜灣道321至323號捷通大廈

30.大角咀橡樹街74至76號永利大廈

31.何文田常康街1號常康園E至H座

32.屯門山景邨景榮樓

33.屯門邁亞美海灣6座

34.土瓜灣美景街39號安和園安平大廈

35.深水埗鴻裕大廈B座

36.紅磡黃埔花園百合苑10座

37.北角健康村紅桃樓

38.荔枝角美孚新邨5期恒柏道5至7號

39.牛池灣彩虹邨綠晶樓

40.元朗雍翠豪園2座

41.將軍澳旭輝臺1座

42.將軍澳康盛花園2座

43.九龍塘畢架山峰6座

44.屯門田景邨田裕樓

45.粉嶺欣盛苑欣悅閣

46.大埔富善邨善鄰樓

47.粉嶺景盛苑欣景閣

48.藍田興田邨彩田樓

49.紅磡黃埔花園錦桃苑16座

50.天水圍天祐苑祐泰閣

51.屯門三聖邨進漁樓

52.屯門慧豐園3座

53.牛頭角彩盈邨盈樂樓

54.黃竹坑南濤閣1座

55.觀塘鯉安苑鯉景閣

56.大角咀維港灣10座

57.紅磡紅磡灣中心地下1號舖 豪宴海鮮酒家

58.沙田置富第一城地下56至58,59B及59C號舖 譚仔三哥米線

59.香港國際機場一號客運大樓離港層8樓8T005至8T005A舖 麥當勞

60.深水埗柏樹街19至23號華麗閣地下 金泰子泰國餐廳

61.馬鞍山新港城中心2樓2107號舖 肯德基家鄉雞

62.馬鞍山新港城中心2樓2243號舖 一粥麵

63.九龍灣九龍灣國際展貿中心B1樓B151至152號舖 魚米

64.油塘鯉魚門廣場2樓202號舖 銀龍粉麵茶餐廳

65.藍田啟田商場2樓208號舖 壽司郎

66.旺角通菜街97號地下 阿來泰式地道風味

67.香港國際機場一號客運大樓離港層7樓7T090號舖 can.teen